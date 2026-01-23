Lara Molino si esibirÃ  nello Spazio Nobelperlapace di San Demetrio nÃ© Vestini

Sabato 24 gennaio alle ore 18:00, la cantautrice Lara Molino terrÃ il suo spettacolo "Ti vuije dice" nel bellissimo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio nÃ© Vestini (AQ).

Si esibirÃ intonando le sue canzoni e imbracciando la sua chitarra acustica. Al suo fianco, il fisarmonicista Giuseppe Di Falco e le Cantatrici d'Abruzzo: Maria Aurelia Del Casale (seconde voci, cajon, tamburi a cornice), Paola Sollazzi (seconde voci e mandoloncello) e Giada Vasanella (piccole percussioni e voce recitante).

Lo spettacolo, con ingresso libero, Ã¨ stato voluto e organizzato dall'amministrazione comunale di San Demetrio nÃ© Vestini.

"Ti vuije dice" Ã¨ uno spettacolo musicale-teatrale che ho finito di scrivere lo scorso anno e che sta piacendo e interessando davvero tutti, persone di tutte le etÃ , compresi i bambini - esclama la cantautrice e aggiunge - â€œRaccontare le storie della nostra terra abruzzese in musica e parole, dopo anni di studio e ricerca, Ã¨ ormai la mia missione e spero tanto che altri Comuni e le scuole ci invitino presto a replicare lo spettacolo. Ci hanno invitato in Canada, se tutto andrÃ bene, in estate, porteremo lo spettacolo a Toronto, dove abitano centinaia di italiani e ovviamente tanti abruzzesi".