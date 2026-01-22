Partecipa a IlTrigno.net

Insediato a Cupello il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Appuntamenti
Presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello si Ã¨ svolta la cerimonia di proclamazione e insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Un momento significativo di partecipazione e cittadinanza attiva, che segna lâ€™inizio di un percorso importante per le giovani e i giovani protagonisti di questa esperienza. Con entusiasmo, impegno e senso di responsabilitÃ , i nuovi consiglieri avranno lâ€™opportunitÃ  di confrontarsi, proporre idee e contribuire alla vita della ComunitÃ , imparando i valori della democrazia, del dialogo e del rispetto delle istituzioni.

Un ringraziamento va all'Istituto Omnicomprensivo "Cosimo Ridolfi", a tutti gli insegnanti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, accompagnando i ragazzi e le ragazze in un cammino di crescita civica e personale.

Auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, a partire dal neo sindaco Ian Costantini: il vostro sguardo sul presente Ã¨ una risorsa preziosa per costruire il futuro della nostra ComunitÃ .

 
