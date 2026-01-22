BTS Volley San Salvo, vincenti le squadre di Seconda Divisione

Altri impegni per la BTS Volley San Salvo.

In campo, nel fine settimana scorso, le formazioni di Seconda Divisione, maschile e femminile.

Seconda Divisione femminile – Sabato sera la BTS di Seconda Divisione femminile ha affrontato l’Amasport in trasferta. La squadra di Scerni si presenta come una delle squadre più in forma del momento. Non poteva capitare squadra peggiore alla BTS per riscattarsi dal “periodo no“, culminato con la brutta sconfitta della scorsa giornata contro la Vasto Volley. In campo infatti l’Amasport si dimostra squadra ostica. Nel primo set è sofferenza pura. Si lotta punto su punto, si stringono i denti. Sotto di 5 punti 15-20 le ragazze restano unite e reagiscono ribaltando il punteggio: 26-24.

Da lì in poi la BTS cresce. Le ragazze si aiutano, si cercano, giocano davvero da squadra. Tanta testa, cuore e fiducia reciproca. Ci si fronteggia ancora punto a punto, ma la BTS non va mai in svantaggio e conclude 25-22. Nel terzo set, -4 iniziale ma pronto recupero e vittoria finale 25-20.

Al termine della gara, la società esprime grande soddisfazione: “C’erano risposte da dare e sono arrivate sul campo. Dopo la delusione del derby serviva qualcosa in più. Serviva guardarsi negli occhi, ritrovarsi, scegliere che squadra essere. Contro una delle squadre più in forma del campionato arriva una vittoria per 3-0 che vale molto più dei tre punti! Questa è la direzione giusta. Orgogliosi di voi”.

Seconda Divisione maschile – Domenica mattina ha preso il via il campionato di Seconda Divisione maschile, riservato alla categoria Under 16. La BTS ha esordito in casa vincendo per 3-0 contro il Lanciano All Stars, squadra più giovane, molto emozionata, ma capace di mettere in campo impegno e grande volontà.

“Sono particolarmente felice dei miei ragazzi perché dietro questa prestazione c’è tanto lavoro, fatto in silenzio, con costanza – coach Tenaglia a fine gara – I miglioramenti rispetto all’anno scorso sono evidenti: nella sicurezza, nelle scelte, nella gestione dei momenti. Ma soprattutto sono felice per la passione, il cuore e l’entusiasmo che mettono ogni giorno in palestra. Vedere che questo impegno si trasforma in crescita reale è la soddisfazione più grande. È solo l’inizio“.