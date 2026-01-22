Il bomber Ortiz Lopez e il giovane Di Pierro, altri arrivi al San Salvo

Ulteriori due innesti nella rosa del San Salvo Calcio sono stati ufficializzati dalla dirigenza biancazzurra.

A disposizione di mister Walter Piccioni l'attaccante Juan Ortiz Lopez e l'esterno offensivo Salvatore Di Pierro.

Ortiz Lopez, argentino, classe 1993 vanta numerosi successi nelle ultime stagioni, infatti ha contribuito a 3 promozioni consecutive dallâ€™Eccellenza alla Serie D prima con Budoni e Terranuova Traiana e nella scorsa stagione con il Castelnuovo Vomano, con16 reti messe a segno.

Di Pierro, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Potenza, nella scorsa stagione ha militato nel Santarcangiolese, In questa stagione in carica nel Bisceglie.

Due â€˜new entryâ€™ ma anche due saluti al gruppo: non fanno piÃ¹ parte della squadra l'attaccante Francesco Pelosi e il portiere NicolÃ² Finamore.