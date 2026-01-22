Dal podcast alla carta stampata per parlare di aree interne, fari puntati sul libro “Appaesàti. Storia di ordinaria ruralità"

Un podcast che diventa un libro per raccontare le aree interne, il loro declino e le loro possibilità di rinascita: questa in sintesi l’essenza di Appaesàti. Storia di ordinaria ruralità, a cura di Rossano Pazzagli, Luca Di Lello e Pierluigi Reveglia, pubblicato da Radici edizioni.

Il libro sarà presentato venerdì 23 gennaio dalle 17,30 a Colledimezzo, al Castello d’Avalos.

L’evento, promosso dalla Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, è organizzato dal Comune di Colledimezzo con il supporto della locale Pro Loco e della cooperativa di comunità Colle Ospitale.

Interverranno Christian Simonetti, sindaco di Colledimezzo, Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione Messer Marino, Nicholas Tomeo, presidente dell’associazione SPICCO Scuola dei piccoli Comuni, e Rossano Pazzagli, co-curatore del volume, docente all’Università del Molise e direttore della Scuola. Modererà il dibattito Laura Porfilio, consigliera comunale di Colledimezzo.

Al di fuori dei cliché romantici e tradizionalisti, le voci di una dozzina di qualificati studiosi esplorano in forma semplice e diretta i principali problemi dei paesi e dei territori rurali italiani indicando le loro possibilità di rinascita. Dal lavoro alla scuola, dalle tradizioni al mercato, dalla cultura agli stili di vita, dai giovani alle pari opportunità, emerge in queste pagine una narrazione autentica e non rassegnata, per riflettere e aprire nuovi orizzonti, verso altri mo(n)di di produrre, di abitare e di vivere.

“L’appaesamento – dice il prof, Pazzagli – è il contrario dello spaesamento, per giungere a una rivalutazione dei paesi e a un nuovo orientamento, più attento ai diritti, all’ambiente e alla qualità della vita. Ed è significativo che ha presentarlo sia proprio la Scuola dei Piccoli Comuni”.

Due sono gli altri curatori della pubblicazione, oltre a Pazzagli. Luca Di Lello, docente di materie letterarie nella scuola secondaria, è attivo sul territorio del Matese come operatore culturale. Fa parte del gruppo d’animazione della Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino ed è socio della Fondazione San Bonaventura. Pierluigi Reveglia, ricercatore di Chimica all’Università di Foggia e anch’egli impegnato con la Biblioteca diocesana di Piedimonte e con la Fondazione San Bonaventura.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it. Questo è il link all’anteprima del libro: https://www.radiciedizioni.it/