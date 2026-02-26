Sanremo, sul look delle 'star' le mani sapienti di Erminio Zinni

C’è anche il talento dei maestri artigiani abruzzesi nella grande macchina organizzativa della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Porta il nome da ben 21 anni di Erminio Zinni, acconciatore di Paglieta, che si occupa con altri professionisti di un aspetto tutt’altro che secondario: la cura del look delle star che si alternano sul palco dell’Ariston.

Una maratona dietro le quinte che - dice - «significa una giornata lavorativa che può anche essere di 12 o 13 ore, vivendo un’esperienza unica davvero e diversa anno dopo anno.

La fatica così finisci per non sentirla, perché sei preso da mille cose. Poi sei di fronte a una clientela particolare, che si avvale di curatori d’immagine che non lasciano nulla al caso, curando ogni minimo dettaglio. Il mio e quello degli altri colleghi è un lavoro che deve seguire perciò regole molto precise, non si improvvisa».

Zinni, hairstylist, è dirigente di lunga data del sistema Cna in Abruzzo: membro del Comitato esecutivo nazionale acconciatori dell’Unione “Benessere e Sanità”, è anche presidente regionale del Mestiere “Acconciatori”. A giugno, la sua attività nella cittadina frentana, che gestisce con la moglie e la figlia, spegnerà la sua 38esima candelina in questo gioco di grandi numeri: un percorso condiviso per tanti anni con l’appuntamento più atteso della canzone italiana.