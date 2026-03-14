'Voci di libertÃ ', dÃ  emozioni il concerto a San Salvo

A conclusione della due giorni organizzate dall'associazione Il Bosco e la Bandiera per celebrare il 76Â° anniversario dell'occupazione del Bosco Motticce, si Ã¨ tenuto ieri sera, nella Sala conferenze della BCC Valle del Trigno, il concerto "Voci di libertÃ " un percorso musicale e poetico dedicato ai valori universali della libertÃ , della pace e dei diritti umani.

Lâ€™ensemble composto dal soprano Emanuela Marulli, dalla flautista Vilma Campitelli e dal pianista Giuseppe Rullo, ha eseguito brani di: Scarlatti, Vivaldi, Mozart, Schubert, Le Beau, Debussy, Barber, Ortolani, Presley, Jakson, Morricone.

Il concerto, attraverso il dialogo tra voce, flauto e pianoforte, ha attraversato epoche e linguaggi diversi, mettendo in luce vari momenti ed emozioni.

La voce del soprano ha rappresentato l'umanitÃ che parla, sogna; il flauto ha richiamato il respiro, la natura e la spiritualitÃ ; il pianoforte ha creato lo spazio emotivo e narrativo in cui le storie hanno preso forma .

Insieme, i tre strumenti hanno dato vita ad un racconto intenso ed emotivo che ha coinvolto il pubblico presente.