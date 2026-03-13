Due piloti di San Salvo al Mondiale Rally Raid: Domenico Cipollone e Nicola Raspa al via in Portogallo

Due piloti abruzzesi pronti a rappresentare San Salvo e l’intera regione in una delle competizioni più dure e spettacolari del panorama internazionale del fuoristrada.

Domenica partiranno per il Portogallo Nicola Raspa e Domenico Cipollone, entrambi piloti sansalvesi, che prenderanno parte al BP Ultimate Rally‑Raid Portugal, gara valida per il FIM World Rally‑Raid Championship, il campionato mondiale della disciplina che include anche la leggendaria Dakar Rally.

La competizione, in programma dal 17 al 22 marzo, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione e l’unica prova europea del mondiale rally raid. Il rally partirà da Grândola e si concluderà a Loulé, attraversando alcune delle zone più suggestive del Portogallo tra sterrati veloci, tratti tecnici e lunghe sezioni di navigazione.

Il percorso complessivo prevede oltre 2.100 chilometri, di cui circa 1.300 chilometri di prove speciali cronometrate, suddivise in cinque tappe più un prologo iniziale. Un vero banco di prova per piloti e mezzi, che richiama alcuni dei migliori specialisti del rally raid mondiale.

A rappresentare l’Abruzzo sarà il Team RoadAb SSD, realtà sportiva nata con l’obiettivo di promuovere il rally raid e le discipline off-road, fondata da Stefania D’Aurizio. La squadra è impegnata nello sviluppo di progetti sportivi legati alle grandi competizioni internazionali, ma anche nella promozione del territorio attraverso iniziative legate allo sport e al turismo.

«La RoadAb è un sogno nato da due ragazzi in moto – racconta Stefania D’Aurizio – che nel tempo si è evoluto in una vera famiglia impegnata nel realizzare il sogno di promuovere il nostro territorio attraverso lo sport che amiamo. I sogni sono fatti per essere realizzati e dietro un grande sogno ci sono sempre grandi responsabilità. RoadAb non è solo agonismo: è anche adventuring, con l’evento Mare e Monti 2026 in programma a settembre, ed è turismo, con due tour organizzati per far scoprire i nostri paesaggi».

Per Raspa e Cipollone la partecipazione al rally portoghese rappresenta un passo importante nel percorso sportivo verso le grandi competizioni internazionali. I due piloti sansalvesi porteranno così i colori dell’Abruzzo e della città di San Salvo in una gara che riunisce team e atleti provenienti da tutto il mondo.

Il BP Ultimate Rally-Raid Portugal è infatti considerato uno degli eventi più spettacolari del calendario rally raid: una vera e propria “Dakar europea”, capace di mettere alla prova resistenza fisica, capacità di navigazione e preparazione tecnica dei piloti.

Per il team RoadAb e per i due piloti abruzzesi si tratta quindi di una sfida importante, ma anche di un’occasione per raccontare e promuovere il territorio abruzzese su un palcoscenico internazionale.