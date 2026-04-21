'Open Day Orchestra', opportunità per giovani appassionati di musica

Il Comune di San Salvo promuove l’Open Day Orchestra, un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi appassionati di musica che desiderano avvicinarsi all’esperienza orchestrale in modo coinvolgente e creativo.
L’evento, che rientra nel progetto Musica in Crescendo, si svolgerà presso la Palestra della Scuola Primaria “Filomena Delli Castelli”, in Via Melvin Jones, e sarà organizzato in più momenti, suddivisi per fasce d’età:
2 maggio, ore 15:00 – 19:00: Orchestra Kids (7-10 anni)
3 maggio, ore 10:00 – 13:00: Orchestra Junior (11-17 anni)
3 maggio, ore 15:00 – 17:30: attività e giochi musicali d’insieme aperti a entrambi i gruppi
L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani che già suonano uno strumento musicale e desiderano sperimentare il lavoro di gruppo tipico di un’orchestra, condividendo la propria passione con altri coetanei sotto la guida di esperti.
Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link:
https://forms.gle/AQUeZ4qoVyQAvCtk8
I partecipanti dovranno presentarsi nella fascia oraria corrispondente alla propria età.
Un’occasione unica per vivere la musica insieme, sviluppare nuove competenze e scoprire il valore della collaborazione artistica.