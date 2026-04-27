La Giovane Corale Cupellese abbraccia il Maestro Enrico Melozzi

In occasione del Festival del Carciofo di Cupello, la Giovane Corale Cupellese ha vissuto un momento di grande intensitÃ artistica ed emotiva, alla presenza del Maestro Enrico Melozzi.



Nel corso dell'evento, il Maestro Melozzi ha cantato insieme al coro, dando vita a un'esibizione coinvolgente e autentica, capace di trasmettere al pubblico il valore piÃ¹ profondo della nostra identitÃ culturale. Un incontro prezioso con un artista che, attraverso la sua visione e il suo talento, continua a raccontare e a portare in alto il nome dell'Abruzzo, anche grazie a progetti di grande impatto come la Notte dei Serpenti.



Particolarmente significativo Ã¨ il percorso che la Giovane Corale Cupellese sta portando avanti con i bambini della scuola primaria e dell'infanzia, un progetto che nasce dalla volontÃ di custodire e tramandare le tradizioni abruzzesi, facendo della musica un ponte tra generazioni.



"Grazie all'Associazione La RuralitÃ per aver scelto di conferire il Carciodoro al Maestro Melozzi e per averci coinvolti in questo bellissimo evento", dichiara il Presidente della Giovane Corale Cupellese, Giovanna Palladino.



Un'esperienza che lascia un segno profondo e che rafforza il senso di appartenenza alla nostra terra, nella consapevolezza che la cultura e le tradizioni continuano a vivere attraverso chi le custodisce e le condivide.



