Regionali di nuoto, pioggia di medaglie per la 'Paolucci' di Vasto

Non si ferma l’onda d’urto della Scuola Secondaria di I Grado “Paolucci” di Vasto. Alle recenti finali regionali di nuoto, disputatesi presso la piscina di Roseto degli Abruzzi, il gruppo vastese ha recitato un ruolo da protagonista assoluta, conquistando tre titoli regionali e un prezioso terzo posto.

A brillare sono state le eccellenze individuali di Sofia Sciulli, medaglia d’oro nei 50m rana, e Andrea Pipirigeanu, oro nei 50m dorso. A completare il podio individuale è stato Matteo Iasci, che ha conquistato il bronzo nei 50m stile libero. Il coronamento di una giornata indimenticabile è arrivato dalla staffetta femminile: il “quartetto delle meraviglie” formato da Sofia Sciulli, Andrea Pipirigeanu, Vittoria Di Francesco e Abigail Silano ha sbaragliato la concorrenza conquistando l’oro nella 4x50m stile libero.

L’Istituto ‘Paolucci’ – si legge in una nota – si conferma così una realtà capace di coniugare l’offerta didattica con la valorizzazione delle eccellenze sportive. Un successo che nasce da un grande lavoro di squadra: la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha espresso viva soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il costante impegno del Dipartimento di Educazione Fisica nella guida tecnica dei ragazzi.

Il successo è il frutto di una sinergia che coinvolge l’intera comunità scolastica. Un ringraziamento particolare va al personale ATA per il prezioso supporto logistico, ai genitori per la costante collaborazione e alla piscina H2O Sport di Vasto per la fondamentale collaborazione tecnica e l’ospitalità.

Questi successi rappresentano un vanto per l’intera città, testimoniando la vitalità e la disciplina che i giovani studenti della “Paolucci” sanno mettere in campo, trasformando lo sport in una straordinaria palestra di vita.