All'Arena Morricone il Concerto finale dell'Orchestra Giovanile ‘Gabriele Rossetti’ di Vasto

Giovedì 4 giugno, alle ore 20:30, l'Arena Ennio Morricone ospiterà il Concerto finale dell'Orchestra Giovanile ‘Gabriele Rossetti’ di Vasto per l'anno scolastico 2025/2026 con la partecipazione degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria ‘Martella’ e dei bambini della Scuola dell'Infanzia ‘Santa Lucia’.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

“Un'occasione speciale - si legge in una nota - per celebrare insieme il percorso educativo, artistico e musicale portato avanti durante l'anno scolastico. Il concerto rappresenta il momento conclusivo di un cammino ricco di impegno, crescita e passione, nel quale i giovani protagonisti hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alla musica d'insieme, sviluppando competenze artistiche e valori di collaborazione”.

Sarà presente al concerto il sindaco Francesco Menna.

I protagonisti della serata

Sul palco si esibirà l'Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti, ensemble musicale giovanile che da anni promuove la formazione musicale nel territorio. Insieme all'orchestra si alterneranno i ragazzi delle Classi Quinte della Scuola Primaria Martella e i bambini della Scuola dell'Infanzia di Santa Lucia, che con entusiasmo e dedizione hanno partecipato al progetto musicale nel corso dell'anno scolastico.

Dove e quando

Data: giovedì 4 giugno 2026

Orario: ore 20:30

Luogo: Arena Ennio Morricone

Ingresso: libero — La cittadinanza è invitata a partecipare

La musica come strumento educativo

Il Concerto Finale vuole essere una festa della comunità, un momento in cui famiglie, insegnanti e cittadini possano assistere ai risultati concreti di un progetto che crede nel potere della musica come strumento di crescita personale e collettiva. Come recita il motto dell'Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti: “La musica unisce, educa e fa crescere".