Allievi della 'Paolucci' di Vasto alla finalissima nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi

La matematica è una questione di logica, intuito e passione. Lo hanno dimostrato i sette studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Raffaele Paolucci’ di Vasto che hanno preso parte alla prestigiosa Finale Nazionale dei Campionati di Giochi Matematici nella prestigiosa cornice dell’Università ‘Bocconi’ di Milano.

Gli alunni, capaci di superare le dure selezioni locali, si sono confrontati con i migliori talenti d'Italia.

Per la categoria C1 hanno gareggiato con determinazione Samuele Falco, Nicolò De Simone, Giovanni Di Falco, Matteo Rampa e Flavio Minicucci; per la categoria C2 hanno brillato Giuseppe Ciffolilli e Asia Zerra.

Ad accompagnare la delegazione studentesca a Milano sono state le professoresse Annalisa Emanuele e Mariapina Del Zoppo, figure chiave nell'allenamento dei ragazzi e referenti del progetto.

Un successo di squadra che nasce da una forte sinergia d'intenti: “La partecipazione a questa finale è il coronamento di un percorso didattico fondato sull'implementazione delle discipline STEM”, dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo. “Vedere i nostri ragazzi confrontarsi con realtà nazionali con così tanta sicurezza ci riempie di orgoglio. Come scuola siamo orientati a incentivare queste buone pratiche didattiche, che trasformano l'apprendimento in un' azione formativa di altissimo livello. Il mio ringraziamento va ai docenti che si spendono oltre l'orario scolastico e alle famiglie che condividono la nostra vision”

La scuola si conferma così un punto di riferimento sul territorio per la valorizzazione delle eccellenze e per una didattica moderna e inclusiva. Ai giovani campioni vanno i complimenti di tutta la comunità.