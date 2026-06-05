Serata d'incanto con l'Istituto Comprensivo 'Rossetti' di Vasto all'Arena Morricone

Per chi non l'ha mai visto, è stato uno spettacolo incredibile! E per chi invece lo conosce… lo è allo stesso modo. Perché non capita tutti i giorni di vedere una cosa del genere: un concerto con circa 300 ragazzi e ragazze della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”.

L’Orchestra Gabriele Rossetti accompagnata da un Coro, in un mega concerto in cui suonano e cantano... cosa? Brani "scolastici" da compitino? Ma assolutamente no: successi immortali della storia della musica targati Queen, Modugno, Jackson.

E anche qualche innesto da qualche colonna sonora dei film di Hollywood.