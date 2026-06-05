Venezia in Serie A: la soddisfazione di Roberto Di Giacomo, nutrizionista vastese del club arancioneroverde

Gioia e soddisfazione per Roberto Di Giacomo: il giovane biologo vastese fa parte, in qualità di nutrizionista sportivo, dello staff del club arancioneroverde che ha festeggiato il ritorno in Serie A di calcio dopo l’amara retrocessione dell’anno scorso.

“Venezia, mi hai regalato una stagione indimenticabile”, ha commentato lo stesso Di Giacomo, al culmine della sua seconda annata sportiva al Venezia, con l’esperienza all’interno del team della squadra affidata alla guida tecnica di Giovanni Stroppa dopo la precedente con l’abruzzese Eusebio Di Francesco.

“Ci siamo rifatti alla grande“, ha detto ai microfoni del canale social 4+ Nutrition Official facendo inizialmente riferimento alla delusione sportiva dell’anno scorso, ma anche il primo anno gli è stato di notevole valore per il percorso professionale.

Quella da poco conclusa è stata “un’annata unica, difficile e impegnativa. All’inizio siamo partiti un po’ lenti, poi, da novembre-dicembre, abbiamo cambiato marcia posizionandoci al vertice e rimanendoci fino alla fine”.

La festa-promozione, in laguna, con il passaggio in barca e il successivo abbraccio dei tifosi in piazza San Marco, resterà negli annali del club e il giovane professionista vastese ha potuto viverla da protagonista.

Nello staff arancioneroverde un ruolo importante e delicato per Roberto Di Giacomo, curando aspetti essenziali per i giocatori, rimarcando come l’alimentazione – unitamente alla preparazione fisica – sia una parte integrante della performance, del recupero e della prevenzione degli infortuni attraverso un approccio scientifico, personalizzato e quotidiano con gli atleti. E allora ecco alcuni punti nodali: l’alimentazione come strumento di performance, la personalizzazione dei piani nutrizionali, l’educazione alimentare quotidiana, il lavoro nel pre‑partita, il recupero post‑gara, la collaborazione con lo staff tecnico e medico.

“La nutrizione – conclude Di Giacomo – non è ‘una dieta’, ma un processo continuo, cucito su misura per ogni atleta, che permette alla squadra di mantenere costanza, prevenire cali di rendimento e migliorare la qualità del lavoro quotidiano”.

Foto in galleria dalla pagina Facebook Venezia FC

Nel video Youtube che segue le dichiarazioni di Roberto Di Giacomo al podcast di 4+ Nutrition