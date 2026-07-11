Il concerto della Bandabardò regala grandi emozioni al 'Lentella Music Live'

Grande partecipazione di pubblico nella serata di venerdi 10 luglio al ‘Lentella Music Live’ per il concerto della Bandabardò con il “Se mi rilasso collasso Tour”, celebrando i 25 anni di attività del gruppo.

“Che serata meravigliosa. Il concerto della Bandabardò - ha commentato il sindaco Marco Mancini - ha regalato a Lentella una serata di grande musica, entusiasmo e partecipazione, trasformando il nostro paese in un luogo di incontro, festa e condivisione. E' stato emozionante vedere tantissime persone riempire il campo sportivo in zona colli, insieme a tanti visitatori provenienti dai paesi limitrofi, che hanno scelto di trascorrere la serata a Lentella, contribuendo a creare un'atmosfera davvero speciale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento agli organizzatori del Lentella Music Live, ai volontari, ai tecnici, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno reso possibile la perfetta riuscita dell'evento. Grazie anche a tutti i cittadini e agli ospiti che, con la loro presenza, hanno confermato ancora una volta quanto sia importante vivere e valorizzare insieme il nostro territorio, attraverso momenti di qualità, aggregazione e condivisione. L'estate lentellese continua….” ha commentato il primo cittadino Marco Mancini.

Questa sera, invece, ci sarà l'energia travolgente del cantautore pop folk abruzzese Roby Santini con il suo “Ragazzo di Campagna Tour” con gran finale dance.

Foto Comune di Lentella