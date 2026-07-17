“Orari sbagliati”, il rock progressivo è di scena ai Giardini di Palazzo d’Avalos

Sabato 18 luglio alle ore 21:00 i Giardini napoletani di Palazzo d’Avalos a Vasto faranno da cornice a una serata che è musica, memoria e comunità: il concerto degli ORARI SBAGLIATI, promosso da ELISIR ODV.

Gli ORARI SBAGLIATI non sono “solo” una cover band. Sono l’evangelizzazione del Rock Progressivo. Si tratta di 4 musicisti che hanno rimesso mano agli strumenti in età matura. Il loro nome è un omaggio a tutte le passioni che non muoiono mai.

Nati nell’estate 2023 al POLLUTROCK con il solo Lelio Leone, voce e tastiere, hanno trovato casa alla Scuola Civica Musicale di Vasto e nel cuore del pubblico vastese. Da allora hanno calcato palchi a Vasto e nel Vastese, partecipando più volte ai concerti della Scuola Civica al Teatro Rossetti, sempre accolti con applausi lunghi e occhi lucidi.

La missione è semplice e potente: far conoscere e riassaporare la musica “colta” degli anni ’70.

Le suite di PFM, Orme, Banco, New Trolls, King Crimson, Genesis, Pink Floyd. E poi allargare lo sguardo al cantautorato che ha segnato un’epoca: De André, Battiato, De Gregori, Battisti, Branduardi.

Un repertorio che non invecchia, perché parla di ricerca, di domande, di bellezza.

Il nome ORARI SBAGLIATI è un omaggio agli strumenti rimessi in mano dopo anni, ai musicisti che li avevano appesi per il lavoro, la famiglia, la vita e poi li hanno ripresi in età matura. Come succede a tante passioni vere: si mettono da parte, ma non muoiono mai.

A presentare e condurre la serata Silvia Tufano. Sul palco dei Giardini d'Avalos:

Lelio Leone – voce e tastiere

Giuseppe Lattanzio – basso

Ciriaco Tommaselli – batteria

Antonio Costantino – chitarre.

Il concerto del 18 luglio è per loro un momento di snodo. Un arrivo e una partenza. Un passo di crescita. In scaletta, oltre ai grandi classici del prog, ci sarà anche “Resta con me”, brano originale con testo di L. Leone su musica dei Genesis “Follow you follow me”: un ponte tra ieri e oggi, tra omaggio e creazione.

La serata è anche un gesto concreto. ELISIR ODV è infatti un’associazione di volontariato che lavora su prevenzione, benessere mente-corpo e socialità. Tra i suoi progetti: stimolazione cognitiva, laboratori di musicoterapia e terapie occupazionali anche in alcune residenze per anziani del territorio.

Ingresso libero con offerta consapevole per sostenere queste attività. Perché la musica cura, unisce e rimette in asse.