«Leonardo da Vinci, lo sguardo che scruta l’invisibile», incontro con l’architetto Alfredo Forenza

Sarà la Piazzetta del Forte, accanto alla Chiesa del Santissimo Salvatore a Casalbordino, ad ospitare il terzo evento di quest’estate dell'Associazione Culturale Nuovo Umanesimo.
Appuntamento alle ore 21 di sabato 18 luglio con l’architetto Alfredo Forenza e «Leonardo da Vinci, lo sguardo che scruta l’invisibile», nuovo incontro sul geniale, poliedrico, visionario umanista dopo il precedente nel dicembre scorso.
«Leonardo trasforma lo sguardo in uno strumento di indagine scientifica. L’occhio come porta d’accesso alla verità della forma, dei moti, delle proporzioni e delle leggi che governano il mondo».