A lume di candele il concerto-omaggio a Pino Daniele in piazza Rossetti a Vasto

Questa sera, venerdì 17 luglio alle ore 21:30, Piazza Rossetti sarà illuminata dalla luce di centinaia di candele per “Senza 'E Te – Omaggio a Pino Daniele”.

Un concerto, gratuito, dedicato al repertorio del grande artista napoletano.

Il pubblico potrà ascoltare le canzoni dell’indimenticabile Pino Daniele in un'atmosfera emozionante e ricca di fascino. Sul palco si esibiranno Alessia Martegiani alla voce, Stefano Barbati alla chitarra e Fabrizio Mandolini al sax.

«Con eventi come questo – dichiara il sindaco Francesco Menna – vogliamo offrire occasioni di qualità che sappiano emozionare cittadini e turisti, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città. La musica di Pino Daniele, unita alla magia delle candele e alla bellezza di Piazza Rossetti, renderà questa serata un momento speciale».

«Questo spettacolo unisce arte, musica e suggestione – afferma l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola della Gatta – contribuendo ad arricchire l'offerta culturale e turistica della città e coinvolgendo persone di ogni età».

«Sostenere iniziative di qualità nel cuore della città significa –conclude il presidente del Consorzio "Vasto in Centro, Marco Corvino - contribuire a renderlo sempre più vivo e attrattivo. Eventi come "Senza 'E Te – Candle Experience" rappresentano un'importante occasione per valorizzare il centro storico, favorire la partecipazione del pubblico e sostenere le attività commerciali.»