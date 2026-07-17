'Lentella Music Live', una comunità che sa fare festa

Si è tenuto nella serata di sabato 11 luglio il concerto del cantautore pop folk abruzzese Roby Santini con la carovana de “Il Ragazzo di Campagna Show”, in conclusione della kermesse ‘Lentella Music Live" che, per il terzo anno consecutivo, si è presentato come uno degli eventi estivi di maggiore successo e di spicco per Lentella, coniugando buon cibo e ottima musica per serate tutte da incorniciare.

Poco prima dell'inizio dello spettacolo, sul palco, sono saliti i ragazzi delle comunità di Innsbruck e Ungheria per la presentazione ufficiale di alcuni gruppi ospitati nei due paesi di Lentella e Fresagrandinaria per un gemellaggio.

In conclusione il concerto di Roby Santini facendo trascorrere ai presenti che hanno gremito i Colli Lentellesi - Terrazza sull'Adriatico due ore di grande musica e divertimento. La sera prima l'apprezzata esibizione della Bandabardò.

“Esprimiamo il più sentito ringraziamento agli organizzatori del Lentella Music Live, ai volontari, alle forze dell'ordine, al personale addetto alla sicurezza e a tutti coloro che con professionalità e disponibilità, hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un sincero grazie anche alle tantissime persone che hanno scelto di essere a Lentella, confermando ancora una volta quanto il nostro paese sappia essere un punto di riferimento per iniziative di qualità e momenti di autentica aggregazione”, ha commentato il sindaco Marco Mancini.

Foto pagina Facebook Comune di Lentella