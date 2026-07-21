Vasto si accende con il grande gospel, Knagui e Noreda Graves all'Arena Morricone

Attesa alle stelle per uno degli appuntamenti musicali più coinvolgenti dell'estate vastese.

Giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell'Arena "Ennio Morricone", il The New Gospel Choir porterà in scena uno spettacolo capace di unire emozione, ritmo e grande qualità artistica.

Il concerto promette di essere molto più di una semplice esibizione musicale. Il gospel, con le sue radici profonde nella tradizione afroamericana, è un linguaggio universale fatto di speranza, gioia, condivisione ed energia, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età in un'esperienza intensa e partecipativa.

Sul palco, con il coro vastese The New Gospel Choir, suoneranno i musicisti Mauro Gallo al piano, Ivano Sabatini al basso e Armin Siros alla batteria.

A rendere ancora più esclusiva la serata sarà la presenza di due artisti statunitensi: Knagui, artista noto per la straordinaria forza interpretativa e per l’intensa vocalità, e Noreda Graves, cantante e cantautrice, già voce del celebre Harlem Gospel Choir.

Il repertorio è composto di grandi classici, brani contemporanei e momenti di intensa partecipazione, trasformando l'Arena "Ennio Morricone" in un luogo di incontro tra culture, emozioni e musica di altissimo livello.

Un'occasione imperdibile non solo per gli appassionati del gospel, ma per chiunque desideri vivere una serata all'insegna della grande musica dal vivo e dell'entusiasmo contagioso che solo questo genere sa regalare.



