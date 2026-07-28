Â«Echoes of the KingÂ», il tributo a Michael Jackson dei Lunatics arriva a Vasto

MercoledÃ¬ 29 luglio alle 21:15, Piazza Rossetti ospita Â«Echoes of the KingÂ», lo spettacolo di danza urbana che il collettivo Lunatics Choreo Project dedica a Michael Jackson.

L'ingresso Ã¨ libero.

Cinquanta minuti di spettacolo, tredici performer in scena: non un'imitazione, ma un attraversamento dell'immaginario del Re del Pop attraverso il linguaggio coreografico contemporaneo. Con il loro stile originale e inconfondibile, i Lunatics esprimono non solo la passione per la musica di Michael Jackson, ma anche la gratitudine per l'ereditÃ artistica che ha lasciato al mondo.

Lo spettacolo Ã¨ una produzione di La Luna Dance Center, realtÃ marchigiana attiva da oltre quarant'anni, diretta da Cristiano Marcelli â€” vastese, che dello spettacolo firma direzione e produzione â€” insieme a Simona Ficosecco, con cui condivide la direzione del centro. Dei collettivi residenti fa parte il gruppo dei Lunatics, culmine di un percorso di evoluzione stilistica nel mondo dell'hip hop che ha visto generazioni di ballerini avvicendarsi portando il genere verso nuovi orizzonti, fino all'urban fusion.

Â«Portare questo spettacolo a Vasto ha per me un significato particolare: Ã¨ la cittÃ in cui sono nato e cresciutoÂ», dichiara Cristiano Marcelli. Â«Da decenni lavoriamo perchÃ© la danza sia un linguaggio capace di parlare a tutti, non solo a chi la pratica. Presentarlo in Piazza Rossetti Ã¨ il modo migliore per farlo: anche chi passa si ferma, guarda, e magari scopre qualcosa che non si aspettava.Â»

Sotto la direzione artistica di Marco Bramucci, il collettivo ha portato il proprio linguaggio sui palcoscenici di New York, Milano e Roma, confrontandosi piÃ¹ volte con il World of Dance, tra le vetrine internazionali piÃ¹ importanti della danza urbana. Un estratto di Â«Echoes of the KingÂ» Ã¨ stato inoltre presentato in occasione della prima italiana del film Michael al Cinema Multisala Giometti di Ancona.

La data di Vasto Ã¨ la terza tappa del Summer Tour 2026, dopo il debutto al Teatro Panettone di Ancona (6 luglio) e la versione breve all'Acquaparco Verde Azzurro di Cingoli (18 luglio).

Il tour si chiuderÃ il 29 agosto al Borgo Acqua Paola di Bracciano.

Crediti

Direzione e produzione: Cristiano Marcelli

Direzione artistica: Marco Bramucci

Regia e coreografie: Marco Bramucci, Rocco Marcelli

Coreografie e assistenza: Elisa Ambrosini, Pietro Marcelli

Dancers: Elisa Ambrosini, Francesca Becchetti, Marco Bramucci, Laetitia Capretti, Pietro Marcelli, Rocco Marcelli, Cristina Marchegiani, Anastasia Romani, Phi Long Rossi, Emanuel Smoll

Guest dancers: Giulia Basadonne, Gemma Carducci, Rachele Raimondi

Informazioni

MercoledÃ¬ 29 luglio 2026, ore 21:15

Piazza Rossetti, Vasto (CH) â€” Ingresso libero