'Indie Italia Love Festival', gli appuntamenti al centro di Vasto Marina

Conto alla rovescia per l'edizione 2026 dell'Italia Indie Love Festival: appuntamenti di musica e spettacolo con Mind Enterprises, Joan Thiele, Whitemary, okgiorgio, Fabio Celenza e tanti altri.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Francesco Menna, e degli assessori al Turismo Nicola Della Gatta e alle Politiche giovanili Paola Cianci, è stato presentato il calendario del Festival, con eventi spalmati nel periodo 31 luglio-17 agosto, organizzato da Garone Concerti. Eventi gratuiti tra concerti, elettronica, dj set e performance artistiche all'interno del Love Village che sarà allestito sulla spiaggia di Vasto Marina, nella zona dell'ex Lido La Bussola.

Il 31 luglio si parte con Mind Enterprises, progetto elettronico tra disco e synth che si è imposto sulla scena live europea grazie a un set energico e immediato.

Il 1° agosto sul palco Whitemary, tra le voci più riconoscibili dell’elettronica italiana, ed Eva Bloo, tra le nuove proposte della scena indipendente.

Il 16 agosto è la volta di Joan Thiele, reduce dal Festival di Sanremo e tra le artiste italiane più apprezzate degli ultimi anni. Con lei okgiorgio in dj set, tra gli artisti di riferimento della nuova elettronica presenti nei principali festival e club italiani e internazionali, insieme a Fabio Celenza e Tära, per una serata tra live e performance.

A chiudere il festival sarà l’Alba Elettronica del 17 agosto, novità di questa edizione, con il live de L’Agenda dei Buoni Propositi.

Anche quest’anno IILOVE Festival conferma la propria identità come punto di incontro tra musica contemporanea, arti visive e valorizzazione del territorio.