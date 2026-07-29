Salvataggio a Punta Aderci, Medaglie d'Argento al Merito Civile ai militari Schiano e Panarese in servizio alla Guardia Costiera di Vasto

Nel corso della cerimonia tenutasi a Roma nella sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per celebrare il 161° Anniversario di istituzione del Corpo, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini assieme al Comandante generale Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, ha conferito al Sottocapo Scelto Antonio Schiano e al Sottocapo di 3ª Cl. Matteo Panarese, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la Medaglia d’Argento al Merito Civile.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per “aver dimostrato esemplare coraggio durante un soccorso accaduto il 23 agosto 2022, nelle acque antistanti località Punta Aderci, intervenivano nei confronti di due bagnanti che a causa delle avverse condizioni meteo-marine, si trovavano in estrema difficoltà in balia delle onde aggrappandosi ad un pilone del vicino trabocco. Nonostante il forte moto ondoso e la complessità del percorso per avvicinarsi ai piloni, i militari riuscivano a raggiungerle traendole in salvo dimostrando un chiaro esempio di spirito di solidarietà e alto senso del dovere”.