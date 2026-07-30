Beach volley, giovani e divertimento nel ricordo di Peppino Diella

Si è chiusa con un grande successo la quinta edizione del Memorial “Peppino Diella”, andata in scena nella splendida cornice del Lido Fernando a Vasto Marina, che ha ospitato la manifestazione grazie alla preziosa disponibilità e all’accoglienza della famiglia Sorgente.

L’evento, organizzato con la ‘regia’ della Vasto Volley e di Giorgio Amorosi in modo particolare, è stato impreziosito dalla presenza degli assessori allo Sport e alle Politiche sociali del Comune di Vasto, Carlo Della Penna e Anna Bosco, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a una manifestazione capace di unire sport, amicizia e valori educativi.

Sono state 31 le coppie partecipanti, provenienti da tutto l’Abruzzo e dal Molise, per un totale di oltre 70 giovani atleti, un numero record per il Memorial Diella, a conferma della continua crescita della manifestazione e della sua capacità di richiamare sempre più ragazzi e famiglie, regalando una giornata di grande sport, aggregazione e condivisione.

Nel suo intervento, Anna Bosco ha sottolineato come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di inclusione, crescita e condivisione, offrendo ai giovani occasioni autentiche di socializzazione, particolarmente importanti in un’epoca in cui smartphone e tecnologie digitali rischiano spesso di sottrarre tempo alle relazioni e all’attività all’aria aperta.

Carlo Della Penna ha invece ringraziato la famiglia Sorgente per la costante disponibilità e sensibilità dimostrate verso il mondo dello sport, evidenziando anche l’attenzione rivolta ai progetti di SportAbility e alla collaborazione con l’Anffas, valori che rendono questa manifestazione un importante momento di inclusione oltre che di sport.

Un ringraziamento speciale va a Cosimo Diella, che continua a portare avanti con grande cuore il ricordo del fratello Peppino Diella, storico presidente della Magic Team, figura che ha lasciato un segno profondo nella città di Vasto e nel mondo giovanile. Da cinque anni, grazie al suo impegno e alla collaborazione con la Vasto Volley, questo Memorial regala ai ragazzi una giornata di sport, amicizia e condivisione, resa ancora più piacevole dal ricco buffet offerto a tutti i partecipanti, diventato ormai una piacevole tradizione della manifestazione.

A conclusione della giornata si è svolto un momento particolarmente significativo con la consegna di una targa celebrativa dedicata a Cosimo Diella, che purtroppo non ha potuto prendere parte all’evento per motivi di salute. La targa è stata consegnata dagli assessori Della Penna e Bosco a Paolo Sorgente, del Lido Fernando di Vasto Marina, e a Silvia Ciccarone, presidente della Vasto Volley, quali rappresentanti della manifestazione e testimoni dell’affetto e della riconoscenza nei confronti della famiglia Diella.

Infine, un sentito grazie all’Amministrazione comunale di Vasto per la vicinanza dimostrata. L’assessora Anna Bosco ha portato anche i saluti del sindaco Francesco Menna, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, ma vicino all’iniziativa e ai valori che essa rappresenta.

La Vasto Volley desidera infine ringraziare tutti gli atleti, le famiglie, i volontari e quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, dando appuntamento alla sesta edizione del Memorial Peppino Diella.



