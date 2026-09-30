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Musica e spettacolo con la Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri in piazza Rossetti a Vasto

Apprezzata esibizione a Vasto in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di San Michele

redazione
Musica e spettacolo
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In una piazza Rossetti gremita, nella serata festiva di San Michele a Vasto, esibizione di notevole impatto per la Banda Musicale dellâ€™Arma dei Carabinieri, diretta dal Colonnello Maestro Massimo Martinelli, protagonista di un concerto di alto livello e di grande appeal per il pubblico presente.
 
A condurre lo spettacolo musicale Ã¨ stata Adriana Volpe.
 
Il concerto Ã¨ stato preceduto dal conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Vasto all'Arma dei Carabinieri, con la consegna della pergamena ufficiale da parte del sindaco Francesco Menna al Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri â€œAbruzzo e Molise".
 
 
 
 
 
 
 


 

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