Amici del Teatro Rossetti, prossimo appuntamento per 'I Concerti d'Autunno' con Domenico D'Annunzio

Dopo il successo di pubblico ricevuto per il primo evento musicale, che ha visto grande partecipazione e apprezzamento, prosegue la rassegna Autunno in Musica al Teatro Rossetti con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo, con l’assessore Nicola Della Gatta: «I Concerti d’Autunno del Teatro Rossetti confermano la centralità della cultura e della musica nella vita della nostra comunità. Una rassegna di qualità, che valorizza il nostro teatro e offre al pubblico occasioni di ascolto, incontro e condivisione. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che contribuisce a rendere la cultura sempre più viva e accessibile a tutti.»

Domenica 4 ottobre ore 18:30

Il Respiro del Tempo – Fisarmonica solista | Domenico D’Annunzio.

Ingresso 6 euro

Il secondo concerto “Il Respiro del Tempo – da Bach alla Fisarmonica Solitaria”, per fisarmonica solista, è affidato a Domenico D’Annunzio.

D’Annunzio, nato a Vasto nel 1985, ha intrapreso lo studio della fisarmonica dall’età di otto anni e ha conseguito il diploma e la laurea di II livello in fisarmonica con il massimo dei voti e la lode. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea, con particolare attenzione anche alla musica di Astor Piazzolla.

Il programma attraversa la musica di Johann Sebastian Bach, con il Nun Komm’ der Heiden Heiland e due Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben Temperato, per proseguire con le Sonate di Domenico Scarlatti e arrivare al repertorio moderno per fisarmonica di A. V. Solotarev e V. Chernikov.

Il presidente Luigi Marcello: “Siamo davvero entusiasti della risposta ricevuta per il primo appuntamento di Autunno in musica. Grande accoglienza e apprezzamento in città a riprova che la musica e i professionisti proposti, hanno regalato momenti di grande plauso e cultura. Tutto ciò è possibile anche grazie alla sinergia tra i soci e grazie alla collaborazione dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e del direttore artistico dell’evento Davide Di Ienno”

Informazioni:

Date e luoghi: Teatro Rossetti, 27 settembre, 4 ottobre, 18 ottobre ore 18.30

Posto unico: 6 euro

Info e prenotazioni: +39 347 543 2013

Organizzazione: Amici del Teatro Rossetti, presidente Luigi Marcello

Direzione artistica: Davide Di Ienno

Con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo





