Ultimo appuntamento di 'Autunno in Musica' a Vasto a cura dell’Associazione culturale Amici del Teatro Rossetti

Il 18 ottobre alle ore 18.30 nella splendida atmosfera del Teatro Rossetti l’appuntamento con “Roots to Blossom – Radici nel tempo, musica in fiore”, vedrà protagonista Anima Duo, ensemble di flauto e arpa fondato nel 2021 da Francisco Rojas Huertas ed Eleonora Serani, con sede in Belgio.

Il programma curato da Davide Di Ienno, alla direzione artistica, comprende, tra gli altri, Dowland, Debussy, Hovhaness, Schubert, Mozart, García Viardot e John Cage, in un percorso articolato in quattro movimenti. Un festival che ha nel suo insieme proposte tra tradizione e contemporaneità.

Dopo il successo di pubblico ricevuto per gli eventi musicali in calendario che hanno trovato grande partecipazione, siamo giunti all’ultimo appuntamento di Autunno in musica



Con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo, con l’assessore Nicola Della Gatta che dichiara: «I Concerti d’Autunno del Teatro Rossetti confermano la centralità della cultura e della musica nella vita della nostra comunità. Una rassegna di qualità, che valorizza il nostro teatro e offre al pubblico occasioni di ascolto, incontro e condivisione. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che contribuisce a rendere la cultura sempre più viva e accessibile a tutti.»

18 ottobre:

Roots to Blossom – Arpa e flauto | Anima Duo con Eleonora Serani e Francisco Rojas Huertas. Ingresso per concerto: 6 euro

Il presidente Luigi Marcello “siamo davvero entusiasti della risposta ricevuta per il primo appuntamento di Autunno in musica. Grande accoglienza e apprezzamento in città a riprova che la musica e i professionisti proposti, hanno regalato momenti di grande plauso e cultura. Tutto ciò è possibile anche grazie alla sinergia tra i soci e grazie alla collaborazione dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e del direttore artistico dell’evento Davide Di Ienno”

Informazioni:

Date e luoghi: Teatro Rossetti, 27 settembre, 4 ottobre, 18 ottobre ore 18.30

Posto unico: 6 euro

Info e prenotazioni: +39 347 543 2013

Organizzazione: Amici del Teatro Rossetti, presidente Luigi Marcello

Direzione artistica: Davide Di Ienno

Con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo