Rete Scuole Green della provincia di Chieti, primo evento a San Salvo

Nell’aula magna di via Montegrappa dell'Omnicomprensivo ‘Mattoli - D’Acquisto' di San Salvo, si è tenuto il primo evento della Rete Scuole Green della provincia di Chieti.

"La Rete provinciale, coordinata dalla nostra scuola - si evidenzia in una nota dell'istituzione scolastica sansalvese -, si è riunita per un appuntamento speciale: il convegno e la cerimonia di premiazione del concorso “Green Voices: comunicare per il pianeta”, un evento che ha dato voce agli studenti di ogni ordine di scuola, protagonisti di progetti creativi per diffondere cultura della sostenibilità e sensibilizzazione ambientale.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente Annarosa Costantini, dell’assessore Gianmarco Travaglini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di San Salvo, e di Annalisa Michetti, responsabile di Europe Direct di Chieti, il pubblico ha seguito il coinvolgente intervento sui cambiamenti climatici come sfida per il futuro del prof. Piero Di Carlo, docente ordinario di Fisica dell’atmosfera presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Dopo il dibattito con i ragazzi, è giunto il momento più atteso: la premiazione dei vincitori del concorso, che hanno saputo trasformare parole, immagini, storie digitali e creatività in potenti strumenti di comunicazione ambientale".

Per la Scuola dell’Infanzia è stato premiato l’Istituto Comprensivo n.3 di Chieti con il video “Il mondo è prezioso per noi, non distruggerlo se puoi!”.

Per la Scuola Primaria sono state premiate la Scuola Primaria “Filomena Delli Castelli” di San Salvo, con i video “Spiaggia di San Salvo Marina”, il libro digitale “L’avventura di Gigina l’agrumina” e con il poster “Forever Green”, nonché la Scuola “Olmo di Riccio” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Lanciano con il video “Insieme per un mondo migliore”.

Per la Secondaria di I grado sono state premiate le classi 2C e 3A del ‘Mattioli - D’Acquisto' di San Salvo con il video "Ghiacciai piangenti” e la canzone-testo poetico “Lacrime di ghiaccio”.

Per la Secondaria di II grado sono state premiate la classe 3A del Liceo Scientifico ‘Mattioli - D’Acquisto' di San Salvo con il video “Un packaging innovativo” e le classi 2C e 5C del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti con le infografiche “Water Bears in Space” e “Progetto ARTA”.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile la premiazione con i loro contributi e premi: Fondazione BCC Valle del Trigno, Ecologica Valtrigno, Metamer, TMC srl, NewArk Egineering, Cinquina Trasporti. Tutti gli sponsor hanno donato buoni da spendere presso attività commerciali del territorio per realizzare progetti di promozione della sostenibilità ambientale.

L’evento, promosso, coordinato e gestito dalla prof.ssa referente di progetto Emanuela Lattanzi, non è stato solo una premiazione, ma un’occasione per ribadire che il futuro del pianeta si costruisce anche a scuola, attraverso l’impegno, la creatività e la responsabilità delle nuove generazioni.