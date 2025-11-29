Studenti dell'Istituto Tecnico Economico "G. Spataro" di Gissi e Casalbordino in visita al Parlamento Europeo

Un gruppo di studenti e studentesse degli Istituti Tecnici Economici “G. Spataro” di Gissi e di Casalbordino è in questi giorni impegnato in una interessante mobilità Erasmus + in Belgio, insieme a due docenti accompagnatori e a due in job shadowing.

La scuola accogliente è l’IPES Wavre, che ha saputo organizzare una settimana intensa ma al tempo stesso molto produttiva per il gruppo in mobilità, con attività didattiche in aula, in laboratorio, visite aziendali, esperienze formative varie e coinvolgenti.

Il giorno 27 novembre, accompagnati da una delegazione di studenti e docenti dell’IPES, il gruppo dello “Spataro” ha visitato con emozione la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, con il suo Emiciclo, il cuore vibrante della democrazia europea, dove i membri del Parlamento europeo si riuniscono durante le sedute plenarie, avendo anche modo di seguire al suo interno un interessante seminario sulle istituzioni europee. A seguire, è stato il momento dello splendido Museo della Storia Europea nel quale, anche mediante un’attività ludica, i presenti hanno ripercorso le tappe fondamentali della nascita dell’Unione Europea.

Ancora una volta il programma Erasmus+ si rivela di fondamentale importanza per la crescita e la formazione delle persone e dei cittadini europei.