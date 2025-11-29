Presso l’auditorium del liceo artistico “Pantini Pudente”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città del Vasto in collaborazione con ANPI, centro antiviolenza comunale e Cgil Vasto, ha presentato lo spettacolo “I Fiori Avranno Tempo per Me” di Antonio Tucci, con Alberta Cipriani.

Un percorso teatrale intenso e profondamente simbolico che invita alla riflessione sulla dignità, sulla forza e sul tempo necessario affinché ogni donna possa tornare a sbocciare. L’evento si è tenuto alla presenza degli studenti delle quattro scuole superiori della città.

Ad aprire la mattinata i saluti dell’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco. Lo spettacolo ha visto in scena l’attrice Alberta Cipriani, accompagnata dalla voce fuori scena di Aurora, a testimonianza di una storia vera di una donna che ha scelto di rivolgersi al Centro Antiviolenza di Ortona.

«Attraverso la metafora del fiore – fragile, prezioso, capace di rinascere – “I Fiori Avranno Tempo per Me” lo spettacolo ha offerto uno sguardo delicato ma deciso sul tema della violenza di genere, ricordando che ogni donna ha diritto al proprio tempo, al proprio spazio e alla propria libertà. Grazie a Domenico Cavacini di ANPI per averci proposto questo spettacolo», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco.

« I fiori avranno tempo per me” è molto più di un titolo: è una promessa, un atto di resistenza, un invito a riconoscere che ogni donna ha diritto al proprio tempo, alla propria voce, alla propria libertà» ha sottolineato l'assessora Anna Bosco.

L’iniziativa è stata patrocinata da ANPI Vasto con la creazione di DonnAttiva, e numerose realtà associative impegnate nel contrasto alla violenza e nella promozione della cultura del rispetto. Lo spettacolo ha rappresentato un’occasione importante per sensibilizzare le nuove generazioni, con il dibattito favorendo un dialogo aperto e teso alla costruzione di una comunità più consapevole e attenta ai temi dell’uguaglianza e della tutela dei diritti.