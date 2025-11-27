Mostra Concorso di Arte Presepiale a San Salvo, aperte le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XII edizione della Mostra Concorso di Arte Presepiale di San Salvo.

L'iniziativa, divenuta ormai un appuntamento tradizionale per appassionati e artisti del settore, ha l'obiettivo di valorizzare il piccolo artigianato artistico delle miniature che, unito allo spirito natalizio, dÃ vita a una forma d'arte unica e profondamente radicata nella cultura locale.

Per partecipare Ã¨ necessario compilare il modulo di adesione disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Salvo.

La consegna dell'opera dovrÃ avvenire prima del 6 dicembre, data dedicata all'allestimento e alla sistemazione delle creazioni negli spazi espositivi.

La mostra concorso si svolgerÃ dal 6 al 10 gennaio 2026 al Museo Archeologico Civico di San Salvo, offrendo ai visitatori la possibilitÃ di ammirare il talento, la creativitÃ e la passione degli artisti presepiali.

L'Amministrazione comunale invita tutti gli appassionati, gli artigiani e i cultori della tradizione a partecipare numerosi a questa nuova edizione, che anche quest'anno si preannuncia ricca di emozioni, cura dei dettagli e spirito natalizio.

Fonte CittÃ di San Salvo