3800 km per seguire la Juve in capo al mondo: Jofc Ributtini a Bodø nel circolo polare artico

Juventus Official Club Ributtini presente a Norvegia a Bodø nel circolo polare artico.

Un viaggio lunghissimo e pieno di imprevisti, 3800km per seguire la Juve nella partita di coppa con il Bodo Glimt.

I soci Gino Ciavatta e Michele Bevilacqua con suo figlio Enrico, hanno orgogliosamente mostrato la “ pezza” del Club nello gelido Aspmyra Stadion.

Per la cronaca la partita, finita con il risultato di 2-3, ha visto trionfare i bianco neri, in un match mozzafiato risolto all’ ultimo minuto e che ha dato forti emozioni e grande soddisfazione ai due impavidi tifosi nostrani, capaci di superare ogni limite ed ostacolo per amore della Vecchia Signora