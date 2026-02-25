Laboratori STEAM & Inglese per i mambini della Scuola Primaria del 'Rodari' di San Salvo

Un vivace cantiere di idee, dove l'apprendimento supera i banchi di scuola. Ãˆ l'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di San Salvo che continua ad attivare un'offerta formativa coinvolgente per oltre 250 bambini con attivitÃ laboratoriali dentro e fuori le aule.

Sono 11 i laboratori attivati: 6 dedicati a diversi saperi STEAM (arte, scienza, matematica, tecnologia, musica, manualitÃ ) e 5 interamente dedicati alla lingua inglese, per un apprendimento naturale e giocoso negli spazi scolastici, dove i laboratori diventano atelier per sperimentare, creare e imparare facendo; all'aperto, dove giardini e parchi si trasformano in aule per apprendere attraverso l'esperienza sensoriale e il contatto con la natura.

Alla baseâ€¦ la didattica cooperativa: i bambini lavorano in piccoli gruppi, imparano a collaborare, ascoltarsi e sostenersi a vicenda. Ogni bambino diventa risorsa per l'altro, in un circolo virtuoso che rafforza l'apprendimento e il senso di comunitÃ .

Il filo rosso che lega tutte le esperienze Ã¨ un forte e radicato impegno per l'inclusione.

I laboratori offrono molteplici canali di apprendimento perchÃ© ogni bambino possa partecipare attivamente ed esprimere il proprio potenziale.

L'Istituto "Rodari" si conferma cosÃ¬ una scuola che non lascia indietro nessuno, ma che costruisce ponti e opportunitÃ per tutti; rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa innovarsi, diventando un luogo di scoperta, collaborazione e crescita per tutti. Con il sorriso e la curiositÃ di oltre 250 bambini, si sta scrivendo una bella pagina di didattica del futuro, fatta di esperienze significative dentro e fuori le aule.