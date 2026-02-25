Ciclo Club Vasto, tanti gli appuntamenti per il 2026

Tante le iniziative proposte ai soci dal nuovo direttivo del Ciclo Club Vasto nel corso dellâ€™assemblea ordinaria tenutasi il 22/01 scorso presso i locali del PalaBCC.

Appuntamenti immancabili saranno il consueto Ciclopellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, che si svolgerÃ nel mese di maggio, un evento che sottolinea lâ€™importanza di valori come la solidarietÃ , la perseveranza e lâ€™impegno, oltre a sensibilizzare allâ€™uso della bicicletta come mezzo di trasporto sano, ecologico e sostenibile. Unâ€™occasione per mostrare come la passione per lo sport possa essere messa al servizio di un obiettivo piÃ¹ grande, rafforzando i legami comunitari e spirituali; il â€œMemorial Angelo Mennaâ€œ, giunto ormai alla settima edizione, che si terrÃ nel mese di giugno, omaggio allâ€™indimenticato Angelo, figura storica del ciclismo vastese, in unâ€™occasione per promuovere lo spirito e la bellezza del territorio.

Il direttivo con il presidente Mario Alinovi, intende poi riproporre questâ€™anno la â€œGiornata della memoria delle vittime della stradaâ€œ, una pedalata urbana aperta a chiunque per sensibilizzare i cittadini al rispetto di ciclisti e pedoni, spesso vittime di incidenti, nel 2025 sono stati 222 i ciclisti deceduti dovuti alla guida distratta degli automobilisti.

Altre iniziative in programma sono una pedalata domenicale nelle montagne abruzzesi alla scoperta dellâ€™Abruzzo piÃ¹ autentico e una vacanza in bici sulle Dolomiti partendo da Canazei.

Infine, in occasione del 50Â° anno di vita del Ciclo Club Vasto, il direttivo ha intenzione di allestire una mostra fotografica in memoria di questo storico sodalizio, un evento straordinario che intende ricordare questa particolare memoria collettiva dello sport vastese, non si tratta solo di una mostra, ma Ã¨ un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante della storia sportiva ciclistica di Vasto.

Un ringraziamento particolare viene espresso dal sodalizio alle societÃ che sponsorizzano il Ciclo Club Vasto, Jasci Green Winery, Vastarredo, Sallese Costruzioni e a tutti i soci che con il loro contributo e la loro passione continuano a fare vivere questa bella realtÃ sportiva vastese.



