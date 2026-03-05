Scuole "Paolucci" e "Spataro" di Vasto: classi premiate per la 'Giornata del Mare 2025'

Si è tenuta nella cornice della Sala consiliare “Giuseppe Vennitti” del Comune di Vasto la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla "Giornata del Mare 2025". L’evento ha visto protagoniste le classi 2D e 2G della Scuola Secondaria "Paolucci" e la classe 5C della Primaria "Spataro", unite nel segno della tutela ambientale.

"L’iniziativa - si legge in una nota - fulcro del progetto d'Istituto "La mia Città", ha trovato il sostegno dell'Amministrazione comunale, rappresentata per l'occasione dal sindaco Francesco Menna e dall'assessore Paola Cianci. Entrambi hanno lodato l'iniziativa, sottolineando come la sinergia tra istituzioni e scuola sia il motore indispensabile per formare cittadini consapevoli, attenti alla salvaguardia del territorio e del mare.

Il valore didattico del progetto ha trovato la sua massima espressione nei lavori multimediali prodotti dagli studenti, che hanno saputo coniugare sensibilità ecologica e creatività digitale:

2G hanno realizzato una coinvolgente presentazione dinamica su piattaforma Canva [ Gli alunni dellahanno realizzato una coinvolgente presentazione dinamica su piattaforma Canva [ https://www.canva.com/design/DAG552LI7hI/fDfhRyUelFdl4TWA8QXm4g/watch ].

2D si è cimentata nella stesura di un ricercato volume digitale interattivo tramite Bookcreator [ Lasi è cimentata nella stesura di un ricercato volume digitale interattivo tramite Bookcreator [ https://read.bookcreator.com/uWCh0TRXl2fUsmPU9fOcanR2plI3/2ydAqLCiT_uXai__-n7qyw ].

Un sentito ringraziamento va alla dirigente, prof.ssa Eufrasia Fonzo, ai docenti Delle Monache, Del Zoppo, Dantes, D'Annunzio, Di Fonzo, D'Adamo e Ionata per aver seguito con dedizione questo progetto, e a tutti i partner istituzionali e associativi che hanno reso possibile questa esperienza: Marina Militare, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Marinai d'Italia-Vasto, WWF, Legambiente, Cogecstre e Ricoclaun.

"È stato importante per i ragazzi essere ricevuti dal sindaco e dall'Amministrazione – ha dichiarato la dirigente scolastica Fonzo –. Questo riconoscimento corona un lavoro interdisciplinare, che ha unito le forze della nostra scuola con le eccellenze del territorio: Marina Militare, Guardia Costiera, Anmi, WWF, Legambiente, Cogecstre e l'associazione Ricoclaun. Ringrazio i docenti per aver guidato i ragazzi verso un apprendimento che si fa esperienza viva di cittadinanza attiva".

Con questa giornata, l'Istituto "Paolucci" si conferma ancora una volta un'agenzia educativa radicata nel territorio, capace di trasformare il sapere in consapevolezza civica e di proiettare gli studenti verso le sfide della sostenibilità del domani".