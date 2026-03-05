H20 Sport con 3 portacolori al Campionato Italiano Invernale di nuoto artistico Juniores

Dal 5 allâ€™8 marzo, presso il Centro Federale di Ostia (RM), si svolgerÃ il Campionato Italiano Invernale Juniores di Nuoto Artistico, uno degli appuntamenti piÃ¹ importanti del calendario nazionale per la categoria juniores.

A rappresentare con orgoglio lâ€™H2O Sport, club sportivo di riferimento della societÃ che gestisce lo Stadio del Nuoto di Vasto, saranno:

â€¢ Chiara Crimaldi, impegnata negli Esercizi Obbligatori

â€¢ Aurora Paone, impegnata negli Esercizi Obbligatori

â€¢ Sofia Papalia, impegnata negli Esercizi Obbligatori e nel Solo Libero

Le atlete saranno seguite a bordo vasca dalle allenatrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio, che le hanno accompagnate con professionalitÃ e dedizione durante tutto il percorso di preparazione.

La competizione rappresenta un traguardo significativo nel percorso sportivo delle atlete, frutto di impegno, sacrificio e costanza negli allenamenti. Partecipare a un campionato italiano significa confrontarsi con le migliori realtÃ del panorama nazionale, vivendo unâ€™esperienza di grande crescita tecnica ed emotiva.

Orgoglio, determinazione e passione accompagneranno le nostre ragazze in questa importante avventura sportiva.

La societÃ augura alle atlete di vivere al meglio questa esperienza e di esprimere in acqua tutto il lavoro svolto durante la stagione.