'Giornata della Terra', tre agrumeti donati alle scuole di Vasto

In occasione della Giornata della Terra, tre nuovi agrumeti prendono vita nelle scuole primarie di Vasto - “IC1 Spataro - Paolucci”, “G. Rossetti” e “Nuova Direzione Didattica” - trasformando gli spazi esterni dei plessi scolastici in ambienti didattici capaci di insegnare ai bambini l’importanza delle risorse che la natura è in grado di offrire.

L’iniziativa, sostenuta da Vastarredo, offre un’esperienza concreta: osservare, prendersi cura, seguire nel tempo la crescita delle piante comprendendo come ogni azione influenzi ciò che cresce.

Un progetto, inserito nel percorso di Vastarredo, che nel 2026 celebra 70 anni di attività, capace di riflettere la visione dell’azienda, da sempre impegnata nell’utilizzo di legno proveniente da filiere certificate e gestite in modo sostenibile.

«Nel nostro lavoro utilizziamo il legno per realizzare banchi, sedie e ambienti didattici», spiega Emidio Salvatorelli, CEO di Vastarredo. «Per questo sentiamo la responsabilità di restituire valore a ciò che utilizziamo. Piantare alberi nelle scuole significa dare continuità a questo ciclo e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della cura e del rispetto della natura.»

Protagonisti assoluti dell’evento sono stati i bambini, dall’infanzia alla primaria, che hanno animato e coinvolto i presenti con entusiasmo e partecipazione, intonando simpatiche canzoni, interpretando poesie e realizzando piccole opere d’arte dedicata agli agrumi.

Presenti all’inaugurazione anche l’Assessore all'Istruzione Paola Cianci, l’Assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e la Dirigente dei Servizi Gisella La Palombara, che hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e il tessuto produttivo del territorio per la promozione della cultura della sostenibilità.

Un sentito ringraziamento è rivolto alle Dirigenti scolastiche Eufrasia Fonzo, Concetta Delle Donne, Cristina Eusebi e a tutte le collaboratrici che, grazie al loro supporto, sostegno e dedizione hanno reso possibile questa iniziativa.