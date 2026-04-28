"La guida in stato di… consapevolezza!", il Lions Club San Salvo incontra gli studenti

Un’importante iniziativa dedicata ai giovani e alla cultura della prevenzione è in programma giovedì 30 aprile, dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna dell’I.P.S.I.A. di San Salvo.

Il Lions Club San Salvo promuove il service “La guida in stato di… consapevolezza!”, rivolto agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati alla guida e sull’importanza di comportamenti responsabili.

L’evento si distingue per l’altissimo profilo dei relatori coinvolti, espressione di competenze giuridiche, sanitarie e operative. Tra questi spicca la presenza della dott.ssa Miriam Manfrin, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, che offrirà un contributo di grande rilievo sul tema delle responsabilità penali e delle conseguenze giuridiche connesse alla guida in condizioni di alterazione.

Di particolare importanza anche l’intervento dell’ispettore della Polizia Stradale Felice Salvatore, dell’Ufficio Infortunistica della Polstrada di Lanciano – Sezione di Chieti, che porterà l’esperienza diretta delle attività di prevenzione e controllo sul territorio, illustrando dati, dinamiche degli incidenti e comportamenti a rischio più diffusi tra i giovani.

Completeranno il parterre dei relatori il dott. Antonio Persich, Comandante della Polizia Municipale di San Salvo, il Maresciallo Maggiore Giovanni Pompigna, Comandante della Stazione Carabinieri di San Salvo, il dott. Lucio Gallinaro, medico psichiatra, e l’avv. Emanuele Ciuffi. Modererà l’incontro l’avv. Lorenzo Di Meco.

“Abbiamo voluto costruire un momento di forte valore educativo – dichiara il presidente del Lions Club San Salvo Virginio Di Pierro – coinvolgendo relatori di altissimo livello, capaci di parlare ai ragazzi con competenza e autorevolezza. La presenza del Sostituto Procuratore e delle forze dell’ordine rappresenta un elemento di grande rilievo, perché consente di affrontare il tema della sicurezza stradale sotto ogni profilo: legale, sanitario e operativo. Il nostro obiettivo è formare cittadini più consapevoli, partendo proprio dai giovani.”

L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante del Lions Club San Salvo nella promozione della cultura della prevenzione, dell’educazione civica e della tutela della vita.