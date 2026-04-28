“La Scampagnata” del Primo Maggio a San Giacomo di Scerni

La Pro Loco San Giacomo di Scerni presenta, in occasione della giornata del 1° Maggio, l’evento “La Scampagnata – Fave, Pecorino e Ventricina”, una giornata dedicata alla convivialità, alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla riscoperta del territorio.

L’iniziativa, organizzata a San Giacomo di Scerni, vuole offrire alla comunità e ai visitatori un momento di incontro semplice e autentico, legato ai sapori tipici della tradizione abruzzese e alla bellezza del paesaggio rurale. Evento realizzato con il patrocinio e supporto del Comune di Scerni. Il programma prevede il ritrovo per l’escursione alle ore 9:00 presso la Baita San Giacomo, con un percorso ispirato al tema “Sui passi della Transumanza”, per riscoprire uno degli elementi più significativi della storia e dell’identità del territorio. A seguire, dalle ore 12:30, è previsto il pranzo conviviale con un menù dedicato ai prodotti della tradizione: pasta al sugo di ventricina, fave, pecorino, ventricina, vino e tanto altro.

Mercoledì 29 è prevista la presentazione presso la Sala consiliare del Comune alla presenza degli amministratori.