Al via due corsi di formazione gratuita nel settore ittico

Rafforzare le competenze professionali nel comparto ittico e a sostenere lo sviluppo di un’economia blu sostenibile.

Con questi obiettivi il GAL Pesca Abruzzo annuncia l’apertura delle iscrizioni per due corsi di formazione totalmente gratuiti: il primo per “Astatore dei mercati ittici – Tecniche di conduzione d’asta, gestione del mercato e valorizzazione del pescato”, il secondo dedicato agli “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca”. Entrambi i percorsi professionali sono realizzati nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027, Azione 1.B “Promozione del capitale umano nei settori della pesca e dell’acquacoltura”, in collaborazione con la Regione Abruzzo. L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dal presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano, dall’assessore regionale alla pesca, Emanuele Imprudente, e dal dirigente del Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo.

Il primo percorso formativo per “Astatori dei mercati ittici” prevede la partecipazione di un massimo di 12 allievi, con priorità per giovani tra i 18 e i 40 anni e donne, ed è rivolto esclusivamente a disoccupati/NEET, in possesso di licenza media e iscritti a un Centro per l’Impiego abruzzese. La durata complessiva del corso è di 60 ore, le lezioni si terranno in presenza tra i mesi di maggio e giugno 2026. La parte teorica sarà ospitata nella sede del GAL Pesca Abruzzo a Pescara, mentre la parte pratica si svolgerà nei mercati ittici di Pescara e Giulianova. Il programma didattico affronterà i principali aspetti legati alla filiera ittica e al ruolo dell’astatore, alla classificazione del pescato, alla normativa di riferimento e alla tracciabilità, alle tecniche di conduzione d’asta, fino agli strumenti digitali e alle competenze comunicative necessarie per operare efficacemente nel mercato. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il secondo corso di formazione “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca” è stato ideato con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche degli operatori del comparto ittico e marittimo, rispondendo al fabbisogno di aggiornamento professionale della marineria abruzzese. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 8 allievi, sempre con precedenza per giovani e donne, ed è rivolto a persone in possesso di licenza media, occupate, iscritte nelle matricole della Gente di Mare alla 1ª categoria e imbarcate su un’imbarcazione operante nel territorio abruzzese. La durata complessiva del corso è di 50 ore, tra lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni si terranno in presenza tra i mesi di maggio e giugno 2026 nella sede del GAL Pesca Abruzzo a Pescara.

Il percorso consentirà ai partecipanti di acquisire competenze tecniche relative al funzionamento dei motori, alla conduzione delle motonavi, alla sicurezza a bordo e alla gestione delle principali avarie. Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione e, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere direttamente l’esame per il conseguimento del titolo abilitativo di Meccanico Navale di II classe per motonavi in Capitaneria di Porto.

«Riteniamo si tratti di due grandi opportunità per chi già lavora o desidera lavorare nel settore ittico», evidenzia il presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano. «Il corso per astatori rappresenta una grande novità per l’Abruzzo, essendo il primo nel suo genere e particolarmente raro anche a livello nazionale, e nasce per rispondere alla crescente esigenza di figure qualificate nella conduzione delle aste nei mercati ittici, contribuendo al miglioramento dell’efficienza, della trasparenza e della valorizzazione del pescato locale. Il secondo corso, invece, vuole rispondere all’esigenza di disporre di figure qualificate nella conduzione e gestione degli apparati di bordo, in un contesto in cui i tradizionali percorsi formativi di settore risultano sempre meno diffusi».

«Investire nella formazione significa rafforzare concretamente il futuro del comparto ittico abruzzese, sostenendo occupazione qualificata e innovazione lungo tutta la filiera», aggiunge il vicepresidente Emanuele Imprudente.

«Con questi primi due corsi di formazione iniziamo l’attuazione della strategia di sviluppo del GAL Pesca Abruzzo in favore delle comunità di pesca e in particolare della piccola pesca costiera», sottolinea il dirigente Francesco Di Filippo.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, per entrambi i corsi, è fissata al 30 aprile 2026 o fino a esaurimento dei posti disponibili. La richiesta può essere effettuata utilizzando i moduli di iscrizioni e le modalità di invio presenti sul sito galpescaabruzzo.it.