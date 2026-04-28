Gruppo Regionale Abruzzo dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, call aperta per nuovi soci e socie

Il Gruppo Regionale Abruzzo dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO (AIGU) annuncia l'apertura della call per il reclutamento di nuovi soci e nuove socie.

Un ingresso, questo, che vale doppio: perchÃ© l'Abruzzo si sta preparando a ospitare, per la prima volta nella sua storia, l'Italian Youth Forum 2027: il piÃ¹ grande evento culturale organizzato dai giovani per i giovani in Italia.

La call Ã¨ aperta da subito. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 34 anni, cittadine e cittadini della Repubblica Italiana o di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite, appassionati di cultura, educazione, scienza e comunicazione, motivati a contribuire attivamente allo sviluppo della propria comunitÃ e a promuovere i valori UNESCO sul territorio abruzzese.

Chi entra in AIGU Abruzzo oggi non si limita ad affiancare un gruppo regionale giÃ attivo: entra a far parte di una squadra che sta costruendo qualcosa di inedito. Nel 2027, per la prima volta nella storia dell'Associazione e della regione, l'Abruzzo ospiterÃ l'Italian Youth Forum, l'appuntamento annuale che riunisce i soci AIGU da tutta Italia, esperti nazionali e internazionali, istituzioni e societÃ civile in un grande momento di confronto, formazione e progettazione culturale.

Servono forze nuove, idee fresche, energie vere. Organizzare l'IYF significa mesi di lavoro collettivo su comunicazione, logistica, progettazione culturale, relazioni istituzionali, grafica e molto altro. Ãˆ un'occasione formativa di altissimo livello, un'opportunitÃ concreta per lasciare un segno duraturo sul proprio territorio.

â€œQuesta call non Ã¨ solo un'opportunitÃ , Ã¨ una chiamata. Abbiamo bisogno di persone che credano nel valore della cultura, che vogliano mettersi in gioco e che sentano l'Abruzzo come una terra da raccontare e da valorizzare. Il 2027 sarÃ un anno straordinario per la nostra regione: per la prima volta porteremo qui l'Italian Youth Forum, e vogliamo costruirlo insieme a chi oggi decide di alzare la mano e dire: ci sono. Ogni socio e ogni socia che si unisce adesso diventa parte di qualcosa di piÃ¹ grande di sÃ© - dice Federica Vennitti, Rappresentante Regionale AIGU Abruzzo -. Entrare in AIGU significa anche accedere a una rete nazionale di circa 300 giovani volontari distribuiti su tutto il territorio italiano, partecipare a percorsi formativi esclusivi, webinar tematici, convenzioni con enti culturali e confrontarsi con professionisti del settore. I soci e le socie potranno sviluppare competenze concrete in ambiti strategici: comunicazione, organizzazione di eventi, grafica, progettazione culturale, fundraising e promozione del patrimonio materiale e immateriale".

Le candidature sono aperte e chiuderanno il 15 maggio alle 12.00.

Tutte le informazioni, i requisiti e il bando completo sono disponibili sul sito ufficiale dell'Associazione: aiguofficial.it e https://aiguofficial.it/aigu-cerca-nuovi-soci-e-socie/

Per contatti diretti con il gruppo regionale: abruzzo@aiguofficial.it