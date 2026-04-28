L'Asd Moreno Di Biase lancia la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella per la prima volta in primavera

La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella Ã¨ dietro l'angolo e sabato 2 maggio si prepara a debuttare in un'inedita versione primaverile, rispetto alle tre precedenti edizioni che si sono svolte a settembre.

L'Asd Moreno Di Biase, societÃ da sempre impegnata nel panorama ciclistico giovanile con una lunga filiera che parte dai giovanissimi, passa per gli esordienti e arriva fino agli allievi, continua a dimostrare una dedizione instancabile verso questa manifestazione. La cicloturistica Ã¨ una vera e propria cartolina in movimento di un luogo iconico del territorio: la Costa dei Trabocchi con la sua ciclabile, le colline e le montagne della Maiella che la circondano.

L'evento prenderÃ il via dal Supporter Beach a Fossacesia Marina alle 8:30 per poi spingersi verso l'interno, attraversando 15 comuni della provincia di Chieti e poi fare ritorno a Fossacesia Marina. Qui si intrecciano i due percorsi da 75 e 111 chilometri, con due tratti cronometrati nel tracciato lungo: il primo a Casoli, il secondo dalla localitÃ Corpi Santi a Fara San Martino. Le fatiche saranno ritemprate da due punti ristoro: il primo all'Hotel Camerlengo a Fara San Martino (a base di pasta), il secondo presso il Social Park con birra e arrosticini. La festa proseguirÃ poi con il terzo tempo finale: il pranzo conclusivo a Supporter Beach.

Parallelamente allo svolgimento della granfondo, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 13:30, sarÃ allestito un villaggio sportivo per bambini e ragazzi a cura di Moira Life Experience. Un'occasione imperdibile per divertirsi con una vasta gamma di attivitÃ di intrattenimento pensate appositamente per loro, capaci di coinvolgerli per tutta la mattinata, aspettando il rientro di tutta la carovana dei ciclisti.

La Granfondo Trabocchi-Maiella vuole essere molto piÃ¹ di una semplice manifestazione: Ã¨ una festa da raccontare nel tempo. E questo Ã¨ possibile solo grazie a uno sforzo corale che coinvolge organizzatori, istituzioni locali, partner, sponsor e tutti gli amici del ciclismo, uniti dalla passione per due ruote e per un territorio straordinario.