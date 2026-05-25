Opportunità formativa entusiasmante per gli allievi della "Paolucci" di Vasto al Torneo regionale Hubruzzo di Debate

Grande partecipazione della Scuola Secondaria di I grado “Paolucci” di Vasto al Torneo regionale Hubruzzo di Debate.

Il 23 maggio il Liceo Classico “G. d’Annunzio” di Pescara ha ospitato il Torneo Regionale Hubruzzo, una giornata dedicata al confronto, all’argomentazione e al pensiero critico.

La Scuola “Paolucci” ha partecipato con entusiasmo dopo un percorso di formazione seguito dagli alunni delle classi seconde e coordinato dai docenti Marco Bassi, Annamaria Dantes, Alessia Delle Monache e Alessandra Zinni. Il percorso è stato tenuto dalla prof.ssa Carla Orsatti, formatrice ufficiale della Società Nazionale Debate Italia.

Gli studenti, divisi in due squadre – Warrior Debaters e Alpha Debaters– si sono confrontati in più round con compagni provenienti da altre città dell’Abruzzo e del Molise. Un’esperienza intensa, che ha messo alla prova capacità di ascolto, ragionamento e public speaking.

"È stata un’occasione estremamente formativa ed entusiasmante per tutti i partecipanti - si legge in una nota dell'istituzione scolastica vastese - che ha dato ulteriore motivazione a proseguire su questa strada.

Un ringraziamento sentito va alla dirigente scolastica prof.ssa Eufrasia Fonzo, alla prof.ssa Carla Orsatti per la professionalità e la passione con cui ha guidato il percorso, agli alunni per l’impegno e la serietà dimostrati, e alle famiglie per il costante supporto ai docenti e ai ragazzi.

Complimenti ai nostri Warrior Debaters e Alpha Debaters: avete rappresentato al meglio la Paolucci!"