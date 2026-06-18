"Missione Prof", il cinema entra in classe alla 'Rossetti' con il regista vastese Silvio Laccetti

C’è chi, da bambino, sogna di diventare calciatore o astronauta. Per qualche settimana, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Gabriele Rossetti” di Vasto hanno sognato – e vissuto davvero – il set di un film.

Banchi trasformati in postazioni di regia, corridoi diventati location, e una sceneggiatura nata pagina dopo pagina dalla loro stessa fantasia: è questo il cuore del laboratorio “Cinema Fuori Classe”, realizzato grazie ai fondi del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+) e culminato nella realizzazione di un cortometraggio originale dal titolo “Missione Prof”.

A guidare i giovani aspiranti regista, sceneggiatori e attori dietro e davanti alla macchina da presa è stato Silvio Laccetti, regista originario di Vasto che ha fatto della passione per il cinema il proprio mestiere, lavorando nel cuore della produzione cinematografica a Roma. Tornato nella sua città d’origine per condividere competenze ed esperienza con le nuove generazioni, Laccetti ha accompagnato i ragazzi in ogni fase del lavoro: dall’ideazione della storia alla scrittura della sceneggiatura, dalle riprese sul set fino al montaggio finale. “Missione Prof” è una storia originale, immaginata e interpretata dagli stessi alunni, che mescola humour, fantasia e un pizzico di suspense, trasformando una giornata di scuola apparentemente ordinaria in una vera e propria missione da portare a termine. Un titolo che gioca con la quotidianità scolastica per raccontarla da un punto di vista del tutto inedito: quello dei ragazzi diventati, per qualche settimana, autori della propria narrazione.

“Progetti come ‘Cinema Fuori Classe’ dimostrano come i fondi del PN ‘Scuola e competenze’ 2021-2027 possano tradursi in esperienze concrete di crescita per i nostri studenti – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Cristina Eusebi. – Avere un professionista del settore come Silvio Laccetti, legato alle nostre radici ma attivo nel mondo del cinema, ha dato ai ragazzi l’opportunità di mettersi alla prova in un linguaggio nuovo e di scoprire talenti che la scuola, da sola, non sempre riesce a far emergere. Sono iniziative che vanno nella direzione giusta: aprire la scuola al territorio e al mondo, restando un punto di riferimento per le famiglie".

Il regista Silvio Laccetti ha più volte sottolineato, durante il laboratorio, quanto sia stato sorprendente vedere ragazzi alla prima esperienza muoversi con naturalezza davanti e dietro la macchina da presa, dimostrando che la creatività, quando trova lo spazio giusto per esprimersi, non conosce età. “Cinema Fuori Classe” si inserisce nel più ampio percorso di ampliamento dell’offerta formativa promosso dall’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” attraverso i fondi del PN “Scuola e competenze” 2021-2027, un percorso che porta nelle aule linguaggi, professionalità e mondi spesso lontani dalla quotidianità scolastica, per restituire ai ragazzi nuove chiavi con cui leggere la realtà – e, qualche volta, per raccontarla con un ciak.