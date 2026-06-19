Nuove dipendenze e focus su gioco d'azzardo e videogame, l'incontro a Vasto

L’Associazione Elisir ODV di Vasto promuove un incontro di informazione e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza sul tema delle nuove dipendenze, con un focus su gioco d’azzardo e videogame.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno 2026 alle ore 18:30 presso la Residenza “Il sorriso dei nonni”, in Via San Lorenzo 79/80 B a Vasto (CH) – Abruzzo.

Relatore sarà il Dott. Massimo Persia, medico specializzato in tossicologia medica e ginecologia e ostetricia, per quasi due decenni responsabile dell’Unità Operativa Semplice SerD di Tivoli-Guidonia, considerata una delle maggiori strutture per le tossicodipendenze in Italia.

Autore di saggi di riferimento sul tema - tra cui Tossicodipendenze 2.0, Dipendenze patologiche, aspetti pratici e Skin Player, uso abuso e dipendenza da videogame - svolge oggi attività clinica, di consulenza medico-legale e divulgazione.

Perché è importante parlarne oggi?

Affrontare le dipendenze da sostanze e da videogame non è un allarme, è un atto di responsabilità. Tossicità e gaming compulsivo stanno cambiando il modo in cui gli adolescenti vivono relazioni, scuola e tempo libero. Ignorare i segnali significa lasciare che il disagio diventi patologia. Riconoscerli, parlarne e agire in tempo significa invece restituire ai ragazzi strumenti di consapevolezza, alle famiglie un linguaggio di ascolto e alla comunità un modo concreto per prevenire. Comprendere per non giudicare, prevenire per non rincorrere, agire per non lasciare indietro nessuno.

Un incontro per capire una generazione “sempre in bilico”.

L’intervento si rivolge a genitori, educatori, ma anche a laureandi in Medicina e Chirurgia, Psicologia e a chiunque sia interessato ai temi della salute e della scienza.

Verranno affrontati i disturbi da gambling (disturbi da gioco d’azzardo) e da gaming (disturbi da videogioco) nella popolazione adolescenziale: segni premonitori, strumenti di diagnosi psicoclinica e approcci terapeutici multimodali.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sottile linea che separa il videogioco come intrattenimento dalla patologia.

Il Dott. Persia ribadirà l’importanza di ascoltare gli adolescenti invece di giudicarli e analizzerà la pericolosità di contenuti violenti, horror, a sfondo sessuale e di meccanismi come le microtransazioni in denaro/bitcoin.

Verrà inoltre sottolineata l’urgenza di investire in videogiochi formativi, educativi e riabilitativi, in particolare per persone con disabilità.

L’iniziativa è a ingresso gratuito con offerta libera a sostegno delle attività di volontariato e benessere portate avanti da Elisir ODV.

PROGRAMMA

Ore 18:30 – Accoglienza e saluti di benvenuto

Ore 18:45 – Intervento del Dott. Massimo Persia: “Le dipendenze: tossicità e videogame. Comprendere, Prevenire, Agire”

A seguire – Spazio domande e confronto con il pubblico

INFO E CONTATTI



Associazione Elisir ODV – Vasto CH. Presidente Maria Teresa Del Gesso 329 4453154 – associazione@elisirodv.org - Facebook: Associazione Elisir