Pensionamenti al 'PÃ ntini Pudente' di Vasto, il saluto della comunitÃ  scolastica

Giorno di commiato, il 17 giugno 2026, di lacrime e sorrisi, nell'ultimo Collegio docenti del â€˜PÃ ntini Pudenteâ€™.

Tra i trasferimenti e i pensionamenti, le parole della Preside Prof.ssa Anna Orsatti, erano intrise di commozione. La comunitÃ dei Docenti, con la DSGA Dina Carinci, la Preside, ha congedato i colleghi e personale ATA, con altrettanta emozione, stima e affetto.

Gli applausi del Collegio, erano carichi di riconoscenza, per il contributo di ciascuno di essi. La riconoscenza, in questo mondo meraviglioso di educatori, appartiene all'intera comunitÃ . I trasferiti erano in lacrime, i pensionati facevano fatica a tradurre in parole i loro pensieri.

"Persone che hanno dedicato non solo il "tempo di servizio", ma sono andati oltre: nell'attenzione, la cura, la responsabilitÃ , la professionalitÃ e la profonda umanitÃ ," ha riferito la Preside Anna Orsatti.

I pensionati sono: il professore Giuseppe Bruno Esposito, il quale ha dichiarato che tutto ciÃ² che ha fatto Ã¨ stato mosso sempre dall'amore e dalla passione; le collaboratrici scolastiche Nadia Pierantonio e Incoronata (Tina) Marinucci e l'assistente amministrativa Vincenza (Enza) Costantino.

A loro va tutta la gratitudine, a loro, tutto l'affettuoso ricordo della alacre famiglia del â€˜PÃ ntini Pudenteâ€™.