'Se tu fossi Elena', nuovi riconoscimenti per il cortometraggio degli allievi del 'Palizzi-Mattei' di Vasto

Il cortometraggio “Se tu fossi Elena” della V AFS dell’Istituto d'Istruzione Superiore ‘Palizzi-Mattei’ di Vasto, dopo il 1° premio per le superiori al Festival internazionale del cortometraggio Monteatro e Dintorni d’Arte e le selezioni ufficiali al Marano ragazzi spot festival approda al Film Festival Pino Scicolone 2026 su Film Freeway.

Il corto che ha visto recitare studenti e attori professionisti è stato diretto dal regista William Mussini e realizzato nell’ambito di un progetto di Educazione civica coordinato dalla prof.ssa Teresa Maria Di Santo con l’Associazione Emily Abruzzo, il Premio letterario Emily e il Comune di Vasto.