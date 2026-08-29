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Fiamme e fumo in piÃ¹ punti del territorio

Roghi nell'entroterra del Vastese, pluralitÃ  di interventi di Vigili del Fuoco, squadre di Protezione Civile e cittadini

redazione
Territorio
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Altra giornata estremamente difficile sul fronte degli incendi nel territorio del Vastese
 
Da ieri, in piÃ¹ punti dell'entroterra in modo particolare, diversi i roghi fronteggiati dall'opera incessante di Vigili del Fuoco, squadre di Protezione Civile e cittadini. In supporto anche mezzi aerei del servizio regionale.
 
Le fiamme hanno aggredito ampie porzioni di vegetazione e il fumo sprigionato Ã¨ ben presente anche nell'area costiera.
 
A essere interessate sono state e continuano ad esserlo zone di Cupello, Furci, Monteodorisio, Fresagrandinaria, Roccaspinalveti e Carpineto Sinello
 
Foto repertorio Vigili del Fuoco
 
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