San Salvo in Eccellenza: esplode la gioia biancazzurra

Un gol da cineteca messo a segno da Tomas Bonanno nella ripresa regala la vittoria e la promozione in Eccellenza al San Salvo di mister Giancarlo Manes.

Finisce 1-0 a favore dei biancazzurri contro il Penne la terza sfida del triangolare per il salto di categoria nel massimo campionato dilettantistico regionale abruzzese andata in scena al Comunale di Cupello. Vittoria ottenuta con Cattafesta e compagni in dieci uomini, per l’espulsione di Triglione per fallo da ultimo uomo, episodio registrato poco prima della rete che ha deciso il match.

E, al triplice fischio di chiusura, gioia irrefrenabile per tutto il gruppo e per i tanti tifosi e sportivi sansalvesi presenti.